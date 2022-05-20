 

Мнение: Бес газа

20.05.2022, 16:25, Разное
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Утром 21 мая прекращаются поставки российского газа в Финляндию.

17 мая Финляндия отказалась от выполнения требований «Газпрома» относительно новой схемы оплаты поставок газа.

Возмездие последовало мгновенно. Финская госкомпания Gasum и обнародовал дату прекращения поставок.

Это уже становится похоже на газовую бесовщину.

Мне интересно, куда Газпром денет излишки газа, которые образуются после перекрытия кранов газопроводов, идущих в Финляндию? Куда пошли излишки, образовавшиеся после прекращения поставок в Болгарию и Польшу?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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