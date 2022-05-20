Путин призвал создать госсистему по защите информации

В РФ необходимо создать госсистему защиты информации, об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

«Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления», – передает его слова ТАСС.

Путин назвал одной из важнейших задач повышение защищенности информационных систем и сетей связи в государственных органах.

По словам главы государства, проверки 2021 года показали, что большинство действующих там ресурсов уязвимы для массированных атак, деструктивного внешнего воздействия, тем более при использовании зарубежных технологий последнего поколения.

«Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства – здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счет более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что «количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. А с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными».

—