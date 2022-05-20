«Поезд помощи Донбассу» с гуманитарным грузом прибыл в Луганск

«Поезд помощи Донбассу» прибыл в Луганскую народную республику. 27 вагонов с гуманитарной помощью будут разгружены волонтерами и доставлены жителям городов и поселков ЛНР в самое ближайшее время, остальные вагоны направлены в Донецкую народную республику.

Продукты питания, воды, средства личной гигиены из прибывшего гуманитарного груза будут оперативно направлены жителям освобожденных территорий и населенных пунктов ЛНР, наиболее близко расположенных к зоне боевых действий. Стройматериалы пойдут на восстановление социальных учреждений и жилых домов пострадавших районов республики, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первые два КАМАЗа с гуманитарным грузом из «Поезда помощи Донбассу» уже доставлены в Первомайск.

В Луганске поезд встретили представитель Народного фронта в ЛНР Анна Еременко, руководитель регионального Исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Варяница, первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин, председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Корякин

Начальник Центра мониторинга восстановления МЧС ЛНР полковник службы гражданской защиты Виталий Кучеров также сообщил, что автомобили очередного, 140-го, конвоя МЧС РФ доставили в Луганск в качестве гуманитарной помощи продукты питания и медицинское имущество, передает Луганский информационный центр.

По его словам, «продукты питания будут распределены администрациям городов и районов для дальнейшего распределения населению, пострадавшему от агрессии Украины, а медицинское имущество будет распределено по медицинским учреждениям ЛНР».

Представитель МЧС ЛНР также выразил «огромную благодарность народу Российской Федерации за оказанную гуманитарную помощь в столь непростое для Республики время».

Ранее сообщалось, что из Москвы отправился «Поезд помощи Донбассу», сформированный по инициативе Народного фронта и РЖД. Всего в 68 вагонах собрано и направлено более 2400 тонн самых необходимых жителям Донбасса вещей.

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