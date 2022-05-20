В Германии не считают возможным использовать госсредства РФ для восстановления Украины

Возможное использование российских госсредств на восстановление Украины можно было бы рассматривать в духе репараций, но сейчас речи об этом нет, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран G7 глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

«Эти средства (из «замороженных» на Западе госактивов РФ – прим. ВЗГЛЯД) могли бы быть использованы для восстановления, в духе репараций. Но мы, к сожалению, еще не в стадии, когда бы мы размышляли о репарациях, восстановлении. Мы находимся в стадии «горячей войны», когда каждый день, к сожалению, погибают люди. Приоритет – позаботиться о том, чтобы закончить это, и таким образом, чтобы Украина не проиграла, а Путин не выиграл бы», – сказал министр, отвечая на вопросы прессы, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.

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