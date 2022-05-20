 

Мнение: Еще про украинцев

20.05.2022, 16:07, Разное
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Ещё про украинцев.

В начале СВО хохлами был сбит наш самолёт.
Экипаж благополучно катапультировался, но приземлился в тылу врага, и вдобавок их ещё и прилично подраскидало друг от друга.
Кругом враги, связи нет, СПДГ сюда однозначно не прилетит, а вот хохлы, наоборот, уже мчат со всех сторон. Поэтому ребята побегали- поискали друг друга чуть и погнали каждый по своему пути.

У штурмана из средств навигации был только старый компас. Он по нему и пошёл.

Уходил от погони по снегу и лесам, прятался от патрулей, форсировал только что вскрывшиеся ото льда реки и шёл вперёд. На север. К своим.
Долго шёл.
Я уверен, история этого геройского штурмана найдёт отражение в сценарии фильма или в книге, ибо ему там есть и что рассказать, и что показать. Но сейчас я хотел рассказать не об этом геройском штурмане.
А об украинцах.
Когда военлёту после форсирования очередной речки становилось совсем херово, он заходил в украинскую деревню и стучался в хату с краю.

И везде его кормили, сушили, давали крышу и оказывали помощь.

Никто ему не отказал в крове. Никто его не сдал хохлам, никто не отравил и не обидел. Ни словом, ни делом. Ни один украинец.
И снова он шёл вперёд.

На третий день в очередной деревне он так же постучал в дверь, и ему открыла хозяйка. Она увидела грязного, мокрого, замерзшего вооружённого военлёта в российской форме и НАЗ ИРе, и взяв его в охапку, затащила в хату, не задавая никаких вопросов.
Тут же дозвонилась своему мужу, который в соседней деревне получал гуманитарку от российских военнослужащих. Ну а там уже дело техники.
Попросив мужика передать трубку ближайшему российскому военному, военлёт в два предложения обрисовал положение дел, и через пятнадцать минут за военлётом в деревню примчались наши.
Мне кажется, в жизни штурмана это были самые длинные 15 минут в его жизни.

За эти три дня он по глубокому тылу противника прошёл без малого сто километров.
Сын степей. Красавчик.

Так что есть хохлы, а есть украинцы.
Не путайте их.

(с) Fighterbomber

https://t.me/fighter_bomber – цинк

Источник: Colonel Cassad



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