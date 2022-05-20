 

“Букет для жены”: Укравший с клумбы цветок суслик произвел фурор

20.05.2022, 15:49, Разное
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В телеграм-канале Animals Corporation появилось забавное видео с милым сусликом. Одному из очевидцев удалось снять на камеру, как юркий зверек выскочил из норки, сорвал росший на клумбе розовый цветок и тут же скрылся со своим трофеем под землей. Все произошло очень быстро.

“Букет для жены,” – с юмором подписали видео авторы канала.

Ролик с укравшим цветок сусликом тут же распространился по Сети, а его герой произвел настоящий фурор. Суслик прослыл за большого романтика. Пользователи решили, что цветок предназначался даме сердца, и выразили надежду на то, что в благодарность за букет она угостит ухажера вкусным ужином.



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