“Букет для жены”: Укравший с клумбы цветок суслик произвел фурор

В телеграм-канале Animals Corporation появилось забавное видео с милым сусликом. Одному из очевидцев удалось снять на камеру, как юркий зверек выскочил из норки, сорвал росший на клумбе розовый цветок и тут же скрылся со своим трофеем под землей. Все произошло очень быстро.

“Букет для жены,” – с юмором подписали видео авторы канала.

Ролик с укравшим цветок сусликом тут же распространился по Сети, а его герой произвел настоящий фурор. Суслик прослыл за большого романтика. Пользователи решили, что цветок предназначался даме сердца, и выразили надежду на то, что в благодарность за букет она угостит ухажера вкусным ужином.