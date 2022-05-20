Прозрачный топ прикроет длинный шарф: пять способов создать стильный образ и не выглядеть вульгарно

Прозрачная одежда – это желанный гость в гардеробе модниц. Умение носить откровенные наряды так, чтобы не выглядеть вульгарно – настоящее искусство. Стилисты поделились несколькими хитростями: благодаря им прозрачная одежда выглядит стильно, а вы чувствуете себя уверенно!

Сдержанная откровенность

1. Один из способов обыграть прозрачную одежду – слегка прикрыть ее жилетом, оставляя простор воображению. Такой образ смотрится необычно и элегантно одновременно.

2. Дерзко, но романтично – такое впечатление произведет на окружающих ваш наряд, если сочетать невесомый топ и кожаную куртку. В этом случае хорошо смотрятся контрастные цвета.

3. Необычные решения моды: смело надевайте прозрачное платье и оберните плечи длинным палантином, подчеркнув талию тонким ремешком в тон шарфу. Такой стиль будет притягивать взгляды.

4. Если хочется появиться в прозрачной одежде на официальном мероприятии, то вопрос легко решит платье в тон, надетое снизу. Не забудьте подобрать к наряду подходящую сумочку!

5. Легкий и прозрачный топ хорошо смотрится с нательной майкой такого же цвета. Дополните образ кожной юбкой и сумкой контрастных оттенков. Таким образом вы будете притягивать взгляды окружающих и чувствовать себя комфортно даже в откровенной одежде.