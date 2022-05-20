Пышные локоны или косички. Прически, которые стоит попробовать этой весной

В этом сезоне (как весной, так и летом) у модниц будет прекрасная возможность продемонстрировать красивые прически. Причем, в тренде укладки на любую длину волос. Преимущество их состоит в простоте и легкости выполнения. Вы сможете выбрать себе ту прическу, которая вам больше всего импонирует.

Косички

Любые виды косичек по-прежнему остаются в тренде. Их удобно использовать для любой длины волос, если опустить их по бокам. Плюс и для тех, кто отращивает челку и пытается временно ее удобно уложить.

Отделите две пряди волос по бокам и заплетите их любым способом. Можно использовать классическую косу, французское двустороннее или половинное плетение или небольшой рыбий хвостик.

Пышные кудри

Еще одна фактура, которая никогда не выйдет из моды, и нынешний сезон не является исключением. Пышная шевелюра также подходит на волосы разной длины от укороченных до средних и даже длинных (вы можете использовать стайлинговые средства для небольшого уменьшения объема). Не имеет значения, являются ли ваши локоны натуральными, вы сделали биозавивку или оформили их при помощи инструментов, все равно прическа будет выглядеть замечательно.

Прямые волосы

Если у вас от природы прямые волосы, вы можете их сделать идеально гладкими. Позаботьтесь о том, чтобы они были чистыми, не забудьте использовать шампунь для глубокого очищения и кондиционер, после того просушите волосы феном и распрямите утюжком. Отделяйте прядь за прядью, и эффект станет потрясающим.

Многослойность

В тренде многослойность, поскольку такая прическа позволяет придать дополнительного объема. Отличным выбором станут пляжные локоны, которые можно оформить при помощи плойки или бигуди. Если ваши волосы являются волнистыми от природы, вам остается всего лишь помыть голову и позволить локонам высохнуть естественным способом (или при помощи фена).

Техники градиент и балаяж

Отличная возможность продемонстрировать всю красоту волос при помощи оригинальных оттенков. Сегодня разработано множество оригинальных техник. Которые помогут вашим локоном сверкать и переливаться. Выберите градиент или остановите свой выбор на балаяже, так вы сможете акцентировать внимание на естественной красоте и здоровье своих волос.

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Косы в стиле бохо

Косички по-прежнему остаются на вершине моды, поэтому всем любительницам африканских косичек можно ликовать. Такая прическа всегда смотрится стильно и креативно, особенно, если ее дополнить гармонично подобранной одеждой. Практичности прическе также не занимать, поскольку косички можно носить не только в распущенном виде, но и формировать из них эффектные укладки.

Медный ренессанс

В тренде все оттенки меди и меда, поэтому вы смело можете экспериментировать в этом направлении. Предпочтите равномерное окрашивание или выберите одну из модных техник. В этой цветовой гамме есть много возможностей для экспериментов, поэтому выбирайте то, что вам больше импонирует. Можно комбинировать соединение, начиная с темного шоколада и заканчивая приятным солнечным золотым оттенком (на главном фото).

Модные кончики

Попросите своего мастера оригинально оформить кончики волос. Слайсинг поможет их сделать мягкими, с оригинальным переходом до следующей длины. Многослойная прическа с такими кончиками превосходно смотрится, как на средних, так и на длинных волосах. Слегка повернув кончики вперед к лицу, вы сможете сделать его форму более совершенной. Например, если лицо круглое или квадратное, такая прическа поможет ему визуально смотреться овальным.

Особенно привлекательно стрижка с модными кончиками смотрится на относительно ровных или слегка вьющихся волосах (на кудрях подобного эффекта добиться невозможно).