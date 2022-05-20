За суетой вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО за бортом осталось обсуждение разумности такого шага

В процессе подачи Швецией и Финляндией заявки на членство в НАТО за бортом остался один из самых важных аспектов — обсуждение того, насколько подобный шаг вообще разумен, пишет CNN. Как отмечает канал, хотя разные стороны, скорее всего, пришли бы к выводу, что выгоды от принятия новых членов в оборонительный альянс перевешивают риски, сам факт отсутствия обсуждения этой темы не делает чести демократии.



AP

Самое поразительное в подаче Швецией и Финляндией заявки на вступление в НАТО — это то, сколь мало говорят о том, является ли такой шаг разумным, пишет CNN.

Вступление этих двух стран Северной Европы в оборонительный блок может потенциально стать самым значительным геополитическим последствием конфликта на Украине, учитывая, что в этом случае картина стратегической безопасности в Европе кардинально изменится, а альянсу придётся прикрывать дополнительно несколько сотен километров границы с Россией.

При этом на протяжении многих десятилетий даже в самые острые моменты холодной войны ни одна из этих стран сильно не стремилась в НАТО, хотя гигант на востоке расположился прямо у них под боком. Однако ввод российских войск на Украину изменил позицию Финляндии и Швеции. В частности, президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что события на Украине показали, что Москва может предпринять наступательные действия против «независимой соседней страны».

Многие аналитики считают, что главная цель российских войск на Украине — ослабить НАТО, исключив возможность присоединения Киева к альянсу в будущем. Однако на практике, как отмечает CNN, это привело к противоположному: альянс сейчас находится на пике силы, притом что вскоре он может стать ещё больше.

Однако расширение НАТО также может привести к серьёзным последствиям. Не исключено, что значительное удлинение границы альянса с Россией станет для Владимира Путина «личным ударом», учитывая, что российский лидер противодействовал западному альянсу с момента своего прихода к власти.

В 1990-х годах легендарный американский дипломат и идеолог политики сдерживания РФ во времена холодной войны Джордж Кеннан предупреждал, что экспансия НАТО оттолкнёт Москву от Запада и вызовет её негативную реакцию. Не согласные же с ним эксперты указывают, что Москва слишком слаба, чтобы как-то помешать расширению блока. «И почему у Путина должно быть какое-либо право голоса относительно того, кто присоединится к альянсу?» — приводит CNN доводы экспертов.

Между тем, реакция Кремля на шаги Финляндии и Швеции в сторону НАТО до сих пор не слишком поражает воображение. Однако РФ — это по-прежнему грозная ядерная держава, и любое решение о передислокации ракет или тактического ядерного оружия ближе к границам НАТО может стать причиной балансирования на грани войны.

Кроме того, здесь стоит учитывать и внутреннюю политику США: хотя президент Джо Байден и собирается принять в Белом доме лидеров Швеции и Финляндии, никто не потрудился объяснить американцам, зачем им нужно заниматься защитой новых территорий. Это значимое упущение, учитывая, что многие сторонники Дональда Трампа — человека, который однажды может вернуться в Белый дом — настроены к НАТО довольно враждебно.

«Наиболее вероятное умозаключение здесь — это по-прежнему то, что выгоды перевешивают риски: расширение НАТО укрепит европейскую безопасность и станет оплотом западных ценностей. Но тот факт, что подобные сдвиги происходят без особых публичных дебатов о последствиях, в общем-то не делает чести демократиям, для защиты которых и было создано НАТО», — подытоживает канал.