 

Финляндия проведёт масштабные учения по подготовке к потоку мигрантов из России

20.05.2022, 15:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Финляндия осенью планирует провести масштабные учения, в рамках которых будет проверяться степень готовности и стратегия действий чиновников на случай возможного большого потока мигрантов через восточную границу. Как пишет Helsingin Sanomat, учения были запланированы после возникновения проблем на границе Польши и Белоруссии в конце 2021 года, однако, по словам представителей власти, ситуация на Украине сделала эти учения ещё актуальнее.


AP

Финляндия готовится к возможному большому потоку мигрантов через восточную границу, поэтому осенью представители различных ведомств проведут масштабные учения. Как пишет Helsingin Sanomat, на учениях будет проверяться степень готовности и стратегия действий чиновников.

«Будет проверяться стратегия действий, а также будут разрабатываться способы принятия международной помощи», — рассказал подполковник Юсси Напола, руководитель отдела пограничной охраны и сил быстрого развёртывания главного управления Пограничной службы Финляндии.

В учениях под названием Latu 22 примут участие представители таких ведомств, как пограничная служба, министерство социального обеспечения и здравоохранения, министерство внутренних дел, министерство обороны, полиция, полиция безопасности, миграционная служба, таможня, министерство обороны Финляндии и агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex.

Финляндия считает, что может столкнуться с гибридным воздействием: за небольшой период через восточную границу может пойти большой поток людей.

Как отмечает издание, учения были запланированы ещё до того, как РФ начала спецоперацию на Украине — после возникновения проблем на границе Польши и Белоруссии в конце 2021 года. Тогда Белоруссия направила через границу в Польшу и Литву тысячи мигрантов. Происходящее посчитали гибридной операцией Белоруссии и ответом страны на санкции ЕС, введённые из-за нарушений прав человека. Уже тогда в Финляндии задумались о том, может ли РФ провести такую операцию против Финляндии.

«Речь идёт о тех, кто будет пересекать восточную границу, мы говорим о большом потоке людей, — говорит Напола. — Ситуация на Украине сделала эти учения ещё актуальнее».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.20 / Майли Сайрус призналась в любви своему бывшему мужу Лиаму Хемсворту

18.02.22 / Бросить все и уехать: где купить заграничное жилье у моря по цене однушки в Москве

20.12.21 / Мнение: О шокирующих заработках русского фермера на обычном молоке

26.04.21 / Грета Тунберг обвинила Петрова и Боширова в глобальном потеплении

27.05.21 / Берут на себя роль отца и другие ошибки, которые делают мамы при воспитании сыновей

02.04.21 / В рамках декоммунизации на Украине переименуют «сталинки», «хрущевки» и «брежневки» в «мазепівкi», «петлюрівкi» и «бандерівкi»

24.05.21 / Стартап электронной коммерции Little Birdie получил предварительное финансирование в размере 30 млн австралийских долларов от крупнейшего банка Австралии

21.12.20 / Как продать душу дьяволу?

09.02.22 / Экс-глава Роскомнадзора Жаров стал зарабатывать 1 млн рублей в день

06.02.22 / Мнение: Почему советская печать не стала свободной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика