 

Маск готов бороться снова, чтоб была свобода слова

20.05.2022, 15:20, Разное
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Илон Маск опроверг инсинуации о том, что во время полета в Лондон он «разделся» перед стюардессой и «попросил эротический массаж», и назвал эти заявления «политическими». Новые обвинения появились всего через несколько дней после того, как Маск отложил свою $44-миллиардную сделку по покупке Twitter .

Интервью и документы, полученные американским новостным сайтом Insider, как сообщается, содержат подробности инцидента, который произошел между Маском и неназванной стюардессой на его корпоративном самолете SpaceX во время полета в Лондон еще в 2016 году. По слухам, это случилось, когда Илон попросил бортпроводницу прийти в его комнату во время полета, где она нашла его «полностью обнаженным», если не считать «простыни, покрывающей нижнюю половину его тела».

Затем Маск якобы «прикоснулся к ней» и попросил «сделать больше», наверняка имея в виду не что иное как «половые акты». Стюардесса утверждает, что миллиардер в обмен на столь желанный эротический массаж предложил приобрести для нее лошадь.

В одном юридическом документе, подписанном подругой бортпроводницы, сообщается, что ту поощряли получить лицензию массажиста именно для того, чтобы женщина могла регулярно делать Маску массаж, но она отказалась. Дескать, стюардесса наняла юриста по трудоустройству и подала жалобу в отдел управления персоналом SpaceX.

Случилось это далеко не сразу, а в 2018 году, то бишь через пару лет, когда бортпроводнице внезапно вступило в голову, что инцидент ограничил ее карьеру в компании. Затем на заседании между нею, посредником и Маском иск был остановлен и стороны якобы договорились о выплате 250 000 долларов, чтобы предотвратить его передачу в суд.

Илон Маск ответил на претензии поздно вечером в четверг и написал в своем посте в Твиттере, что они политически мотивированы:

«Рассматривать нападки на меня следует через политическую призму — это их стандартная (отвратительная) программа».

В своем заявлении Маск подчеркнул, что ничто не помешает ему отстоять хорошее будущее и право людей на свободу слова.

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, arscomp.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews



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