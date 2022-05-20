 

Мнение: Погружение в депрессию

20.05.2022, 15:04, Разное
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Оказывается, в стране растет количество людей, которые принимают антидепрессанты.

В Москве от депрессии лечится каждый восьмой житель, в Санкт-Петербурге и Московская область — каждый девятый. В пятерку «депрессивных регионов» также попали Калужская и Ростовская области.

Что происходит? Почему россияне погружаются в депрессию? Вроде бы причин для депрессий нет. Рубль окреп, магазины не опустели, вроде бы, живи да радуйся….  Что не так?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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