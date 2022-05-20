 

Максим Григорьев утверждает: Националисты на Украине быстро теряют власть, вот только во власти их и не было

20.05.2022, 15:00, Новости дня
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Украинские националисты опираются на поддержку Запада, но в тех случаях, когда эта поддержка заканчивается, националисты быстро теряют власть, сообщил газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев.

«Усилий России, ДНР и ЛНР будет достаточно для того, чтобы покарать преступников и провести судебные процессы», – сообщил эксперт.

Григорьев заявил, что у него нет сомнений в том, что украинцы смогут дать свою оценку происходящему.

«На освобожденных территориях скоро начнут проходить судебные процессы. Исторический опыт показывает, что идеология украинского национализма, которая фактически является одной из разновидностей фашизма, никогда не могла получить поддержку украинского народа и стать главенствующей в отсутствии внешней поддержки. Когда-то эта идеология опиралась на Польшу, а потом на Австро-Венгрию и немецкие войска в Первой мировой войне. Затем – на фашистские войска во Второй мировой войне, а после – на США и Великобританию», – сказал он в интервью газете ВЗГЛЯД.

Григорьев напомнил, что уже после 1945 года украинские националисты убили более 30 тыс. человек – почти все они были мирными гражданами – на территории Украины.

«Сейчас они вновь опираются на поддержку Запада. Но в тех случаях, когда эта поддержка заканчивается, националисты быстро теряют власть. Поэтому жители различных общностей, проживающих на Украине, еще дадут оценку преступной деятельности киевского режима», – заключил эксперт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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