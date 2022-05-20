 

Путин наградил Моторолу орденом Мужества посмертно

20.05.2022, 15:00, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно, следует из документа на портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)».

Ранее Павлов сам признавался в убийстве 15 украинских военнопленных, что является военным преступлением. Международные правозащитники также обвиняли его подразделение в пытках задержанных.

Арсен Павлов (позывной «Моторола») – участник вооруженного конфликта на востоке Украины, командир противотанкового специального подразделения «Спарта» ДНР. Полковник вооруженных сил ДНР. Герой Донецкой Народной Республики (21 февраля 2015 года).

Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. Считается, что Павлов погиб в результате теракта, организованного либо своими подельниками, либо, как утверждают в России, украинскими спецслужбами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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