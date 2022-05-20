 

Мишустин назвал доллар и евро инструментами политического шантажа

20.05.2022, 15:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического шантажа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Он отметил важность расширения использования нацвалют во взаимных расчетах внутри Содружества, отметив, что это «особенно актуально, поскольку доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа».

 «В центре внимания остается работа по дедолларизации, по укреплению экономического и технологического суверенитета», – передает слова Мишустина ТАСС.

Он добавил, что РФ в период турбулентности считает важным сделать все, чтобы действия недружественных государств не отразились на экономическом сотрудничестве внутри СНГ. «Предлагаем объединить усилия в рамках содружества и активнее использовать зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы», – сказал премьер.

«Хочу особо отметить, что РФ придает больше значение дальнейшему развитию СНГ. Наше интеграционное объединение доказало свою эффективность в качестве оптимальной площадки для принятия совместных решений по укреплению торгово-экономического, научно-технического, социального и гуманитарного сотрудничества в интересах граждан наших стран», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

По его словам, по итогам 2021 года укрепились торговые связи внутри СНГ. «Товарооборот РФ со странами содружества вырос более чем на 30% и составил 96 миллиардов долларов», – заметил Мишустин.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что после снятия Банком РФ ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально – для этого нужны перемены в отношении экспортеров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08.20 / В партии «Патриоты России» призвали не политизировать отравление Навального

04.04.21 / На Донбассе 4 апреля погиб украинский военный – Волынская ОГА

03.08.20 / Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Украине немного снизился

24.04.21 / SZ – в отношениях России с Германией появились «признаки разрядки»

10.09.21 / National Interest – Москва могла бы стать союзником Вашингтона в северокорейском вопросе

06.03.21 / Далай-лама привился от коронавируса

31.10.20 / Экс-командир севастопольского “Беркута” Колбин стал сенатором Совфеда РФ

02.01.21 / Цена биткоина обновила третий за сутки исторический максимум

09.12.21 / «Наконец-то домой»: IKEA опубликовала рекламу с Ангелой Меркель

07.02.22 / В США начали готовиться к миграционному кризису на фоне ситуации вокруг Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика