Мишустин назвал доллар и евро инструментами политического шантажа

Доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического шантажа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Он отметил важность расширения использования нацвалют во взаимных расчетах внутри Содружества, отметив, что это «особенно актуально, поскольку доллар и евро все чаще используются в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа».

«В центре внимания остается работа по дедолларизации, по укреплению экономического и технологического суверенитета», – передает слова Мишустина ТАСС.

Он добавил, что РФ в период турбулентности считает важным сделать все, чтобы действия недружественных государств не отразились на экономическом сотрудничестве внутри СНГ. «Предлагаем объединить усилия в рамках содружества и активнее использовать зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы», – сказал премьер.

«Хочу особо отметить, что РФ придает больше значение дальнейшему развитию СНГ. Наше интеграционное объединение доказало свою эффективность в качестве оптимальной площадки для принятия совместных решений по укреплению торгово-экономического, научно-технического, социального и гуманитарного сотрудничества в интересах граждан наших стран», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

По его словам, по итогам 2021 года укрепились торговые связи внутри СНГ. «Товарооборот РФ со странами содружества вырос более чем на 30% и составил 96 миллиардов долларов», – заметил Мишустин.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что после снятия Банком РФ ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально – для этого нужны перемены в отношении экспортеров.

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