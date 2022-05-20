В Москве обновят коды домофонов

Мэрия Москвы в рамках партнерства по программе «Безопасный город» заключила соглашение с компанией «Яндекс» по замене всех кодов домофонов, которые стали достоянием общественности вследствие недавних утечек сервиса «Яндекс.Еда».

– Эта неприятная оплошность компании катастрофически снизила безопасность москвичей, превратив их подъезды в проходной двор. Мы не можем с этим мириться, поэтому по соглашению сторон все убытки по замене кодов домофонов вызвалась оплатить сама компания-виновник путем замены кодов домофонов по адресам, ставшими публичными на новые, – прокомментировали инициативу в мэрии.

Замена кодов будет произведена централизовано из главного офиса компании «Яндекс», комбинации будут автоматически изменены до конца мая. Узнать код домофона, на котором произошла замена, можно с июля-августа по телефонам приемной столичной мэрии. Если в доме до сих пор нет домофона, устройство установят за счёт муниципального бюджета. Ожидается, что подобная инициатива будет в дальнейшем распространена и на другие регионы страны.

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