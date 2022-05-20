Мнение: Испепелим всех

Рогозин вчера заявил, что новая перспективная ракета «Сармат» испепелит половину береговой линии любого континента, на которую бросит свой гневный взгляд российский вождь. Правда, супостату можно не сильно беспокоиться примерно до осени этого года, когда ракета будет принята на вооружение. Во всяком случае, в апреле был назван именно этот срок.

Правда, нужно учесть, что по планам как минимум две с половиной тысячи «Армат» уже не первый год должны бороздить пшеничные поля, так что, возможно, срок «осень» тоже будет плавно сдвигаться «вправо», как это загадочно любит говорить Песков.

Кстати, в официальном сообщении об осени, как сроке постановки «Сармата» на вооружении, фигурирует всё тот же боевой блок «Авангард», который будет установлен на эти ракеты, со все той же завиральной скоростью планирования в атмосфере о 27 Мах, что ставит под сомнение всю информацию. Если врут в одном, то почему бы немножечко не соврать и во всем остальном.

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