 

Песков: Регионы самостоятельно могут брать шефство над территориями Донбасса

20.05.2022, 13:35, Новости дня
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Регионы РФ самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над территориями Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не нужно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Могу лишь подтвердить, что действительно никаких документов пока не было на этот счет. По большому счету они и не требуются. Регионы по своему усмотрению, сами, самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы. В том числе и регионы Донбасса», – передает РИА «Новости» слова Пескова, отметишегов, что при необходимости такие документы могут появиться.

На уточняющий вопрос, из каких средств регионы могут оказывать поддержку регионам Донбасса, Песков ответил, что в каждом отдельном случае принимаются отдельные решения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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