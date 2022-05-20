В Госдуме оценили шансы на развитие отечественной ИТ-индустрии в условиях санкций

С уходом западных компаний, в частности, ИТ-гигантов у РФ появляются возможности для развития конкурентных технологий и активного импортозамещения, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Те вызовы, которые стоят сегодня перед обществом, перед страной, перед государством и перед отраслью – они безусловно дают шанс на достаточно полную перезагрузку нашей системы, потому что это тот случай, когда «не было бы счастья, да несчастье помогло», – сказал он, выступая на Российском интернет форуме (РИФ 2022).

О текущей ситуации с отечественными серверами рассказал Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»: «Первая волна опасений уже прошла. Партнеры ушли, на их место пришли другие. Давление на Россию продолжается, мы об этом помним. К счастью, интернет глобальная структура, реки могут развернуться на восток. Пока ситуация достаточно стабильная. Рынок ЦОДов активно растет, объем информации растет».

«Сейчас у многих компаний есть изменение привычных схем, и возникла необходимость обратиться к крупным игрокам, как Ростелеком. Появляются новые логистические цепочки, насколько они смогут реализовать нашу потребность, пока рано говорить. Мы по-прежнему много строим»», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Особый акцент был сделан на роли государственной поддержки индустрии. Так, согласно данным РАЭК в 2021 году более 6 тыс. российских ИТ-компаний воспользовались налоговыми льготами, а налоговые поступления от ИТ-отрасли за 2021 год превысили объем 2020 года на не менее чем 75 млрд рублей. При этом фонд оплаты труда в ИТ за 9 месяцев 2021 года вырос на 33%.

Представители отрасли отметили, что государственная регуляторика в сфере ИТ активно меняется: из запретительной парадигмы она переходит в стимулирующую. С 2020 года принято уже 2 пакета мер, направленных на поддержку и повышение конкурентоспособности индустрии, мотивирование компаний и специалистов работать и развиваться в России.

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