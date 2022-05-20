Песков назвал дату и место встречи Путина и Лукашенко
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в понедельник, 23 мая, переговоры в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«На понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи», – сказал представитель Кремля. По его словам, это будет двусторонний контакт, о котором лидеры договорились в Москве 16 мая во время юбилейного саммита ОДКБ, передает ТАСС.
Ранее Кремль подтвердил предстоящую полноформатную встречу Путина и Лукашенко.
До этого президент Владимир Путин на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
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