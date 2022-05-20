 

Мнение: Доллар – 57

20.05.2022, 13:20, Разное
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А теперь, крутое пике.
Доллар – 57.
Евро – 59.

Источник: Colonel Cassad



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