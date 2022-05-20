Мнение: Доллар – 57
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А теперь, крутое пике.
Доллар – 57.
Евро – 59.
—
Источник: Colonel Cassad
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А теперь, крутое пике.
Доллар – 57.
Евро – 59.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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