 

А вот и я! – Личное мнение

20.05.2022, 13:16, Разное
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Удивительный 62-летний дедушка Дмитрий Дибров заявился на днях на презентацию без жены и показал всем недоброжелателям, что его рано похоронили.

А вот и я — живее всех живых, как бы прокричал всем Дибров:


Фото: Соцсети

Похудел. Посвежел. Улыбается. Пустился в пляс, демонстрируя юношескую подвижность в членах. После перенесённого микроинсульта Дибров бросил курить и почти даже не выпивает.

А где же Полиночка?

А Полина, перешагнув 30-летний рубеж, выглядит на все 45 — эдакой одутловатой матроной.

Молодость, тонкость, звонкость? Посмотрела я тут видео с ней без фильтров — ничего не осталось.

Дибров отравил жену в отпуск — в Узбекистан. Ну, а куда ещё теперь? Не на Мальдивы ж тратиться.

С таким ответственным подходом к своему здоровью дедушка Дима проживёт 90. Полине к тому времени будет 63, супруги станут почти ровесниками.

Люблю, когда у людей всё хорошо. У Полины — отпуск в Узбекистане, у Дмитрия — презентации и крепкое здоровье.

Источник: Лена Миро



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