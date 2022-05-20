BadComedian: «Аватар» – это наглый плагиат советской фантастики двадцатых годов

Российский видеоблогер Евгений Баженов (Батиков), известный как BadComedian,

выпустил разгромный обзор американского кинофильма «Аватар. Путь воды». Как отмечает

критик, лента режиссёра Джеймса Кэмерона не содержит никаких новых решений, а

представляет из себя лишь набор образов из советских фантастических фильмов

вековой давности:

«Новый «Аватар» пока не вышел, но мне хватило трейлера,

чтобы всё понять. Кэмерон – вор и проходимец, который тупо пытается повторить опыт

гениальных советских режиссёров – Эйзенштейна, Протазанова, Кулешова и других.

Американец, если говорить прямо, украл что-то из «Аэлиты», что-то из «Луча

смерти», а где-то даже попытался воспроизвести «Броненосец Потёмкин». Но Кэмерону

до советских гениев, уж простите, как раком до рая», – заявил Баженов.

Как отметил видеоблогер, в ближайшее время он планирует

основать движение «Руки прочь от советской фантастики», которое будет проверять

все зарубежные фильмы на наличие плагиата. Кроме того, Баженов призвал начал

показывать в российских кинотеатрах кинокартины, снятые в СССР в 20-е и 30-е гг:

«Это прекрасные ленты, на голову выше той клоаки, которую

выдает российский кинематограф сегодня. Уверен, люди будут ходить в кино

толпами», – заявил Баженов.

—