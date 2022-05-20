BadComedian: «Аватар» – это наглый плагиат советской фантастики двадцатых годов
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Российский видеоблогер Евгений Баженов (Батиков), известный как BadComedian,
выпустил разгромный обзор американского кинофильма «Аватар. Путь воды». Как отмечает
критик, лента режиссёра Джеймса Кэмерона не содержит никаких новых решений, а
представляет из себя лишь набор образов из советских фантастических фильмов
вековой давности:
«Новый «Аватар» пока не вышел, но мне хватило трейлера,
чтобы всё понять. Кэмерон – вор и проходимец, который тупо пытается повторить опыт
гениальных советских режиссёров – Эйзенштейна, Протазанова, Кулешова и других.
Американец, если говорить прямо, украл что-то из «Аэлиты», что-то из «Луча
смерти», а где-то даже попытался воспроизвести «Броненосец Потёмкин». Но Кэмерону
до советских гениев, уж простите, как раком до рая», – заявил Баженов.
Как отметил видеоблогер, в ближайшее время он планирует
основать движение «Руки прочь от советской фантастики», которое будет проверять
все зарубежные фильмы на наличие плагиата. Кроме того, Баженов призвал начал
показывать в российских кинотеатрах кинокартины, снятые в СССР в 20-е и 30-е гг:
«Это прекрасные ленты, на голову выше той клоаки, которую
выдает российский кинематограф сегодня. Уверен, люди будут ходить в кино
толпами», – заявил Баженов.
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