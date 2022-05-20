 

Мнение: Оспа

20.05.2022, 13:05, Разное
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Обжегшись на молоке, дуешь, как известно, на воду. Сообщения о некой «обезьяньей оспе», которые начали приходить из Европы, а также заверения нашего министра иностранных дел в совершеннейшем почтении к высокой миссии ВОЗ, которые он на днях высказал, выкроив время между исследованиями о еврейском происхождении деятелей прошлого и обличением нацизма сегодняшнего — всё это вынуждает если не вздрагивать, то как минимум обеспокоиться. Тем более, что маленькая победоносная эпидемия будет очень кстати сразу после маленькой непобедоносной «не-войны», чтобы переключить внимание от одной неприятности на какую-то другую.

Источник: Эль Мюрид



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