Пудра, карандаш для веснушек и хороший хайлайтер: шесть способов получить «поцелуй солнца» одним мазком кисти

С одной стороны, врачи предупреждают нас о том, что принятие солнечных ванн способствует обезвоживанию кожи и провоцирует преждевременное старение в виде появления морщин. С другой стороны, так хочется иметь красивый и ровный загар.

Чтобы сохранить красоту и здоровье и при этом эффектно выглядеть, рассматриваем эффективные способы, как получить «поцелуй солнца» с помощью косметических средств.

Пудра

Пудру следует наносить на верхнюю часть скул и в область переносицы. Лучше всего при этом использовать кисть скошенной формы и с большой площадью ворса. Ворс может быть как натуральным, так и синтетическим. Интересно, что опытные визажисты отдают предпочтение последнему варианту.

Праймер

Перед нанесением любого макияжа необходимо очистить лицо (например, с помощью тоника), затем увлажнить его, после чего нанести солнцезащитный крем. Далее используйте праймер. Это средство работает как максимизатор цвета. Он усиливает действие косметики для загара плюс красиво выравнивает кожу, делая ее ровной и бархатистой, скрывая изъяны. Именно с помощью праймера загар будет ровно ложиться на кожу, при этом не обезвоживая ее и не пересушивая. С помощью такой «защитной маски» вы сохраните здоровье, молодость и сможете похвастаться красивым загаром.

Карандаш для бровей

Были времена, когда обладательницы веснушек стеснялись таких «изъянов» на коже. Сейчас наблюдается другая тенденция. Многие девушки, у которых нет веснушек, сетуют по этому поводу. Если и вам хочется иметь «солнечные поцелуи», тогда используйте обычный карандаш для бровей. Им вы можете нарисовать столько веснушек, сколько сами захотите. Только не переусердствуйте, чтобы не получились неестественные пятна. Для этого не нажимайте на карандаш слишком сильно: достаточно легких прикосновений, чтобы появились миниатюрные точки.

Веснушки рекомендуется рисовать в области переносицы. Там они смотрятся довольно гармонично.

Хайлайтер

Сегодня в ассортименте косметической продукции представлены хайлайтеры с эффектом загара. Они выпускаются в виде кремов, лосьонов, иногда молочка, который можно наносить сразу после принятия душа. Достаточно нанести немного средства на верхнюю часть скул и на кончик носа, чтобы создать «световые точки».

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Преимущество такого хайлайтера в том, что он увлажняет кожу. Некоторые подобные средства даже обладают лечебным эффектом. Речь идет о той продукции, в которой содержатся такие натуральные компоненты, как масло ши, например. Благодаря хайлайтеру кожа становится мягкой и бархатистой на ощупь. В некоторой продукции содержится пантенол, благодаря которому вы точно не обгорите на солнце.

Румяна

Создать эффект загара можно с помощью румян. Их следует нанести на скулы и на переносицу в небольшом количестве, после чего тщательно растушевать. Кстати, чтобы эффект от загара был более ярко выражен, после нанесения румян используйте хайлайтер, о котором было написано выше.

Бронзер

Гениальное изобретение, с помощью которого можно создать восхитительный сияющий образ. Пудры с эффектом загара (они же бронзеры) могут быть как с матовым, так и с мерцающим эффектом, благодаря которому кожа сияет и переливается. Если у вас сухая кожа, отдавайте предпочтение средству кремовой текстуры, а если жирная — то пудровой.

Тщательно выбирайте оттенок бронзера. В идеале он должен быть на два или три тона темнее вашей кожи. Если у вас холодный тон кожи, то вам нужно обращать внимание на средства теплых оттенков. Если же у вас теплый тон, то можете смело отдавать предпочтение бронзерам с золотистым оттенком.

Вы можете совмещать бронзер вместе с хайлайтером. Обратите внимание на линию подбородка: там должно быть меньше всего косметики с эффектом загара.