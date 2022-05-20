 

ABC News – в США выявили первый случай заражения оспой обезьян

20.05.2022, 12:35, Разное
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Случаи заражения оспой обезьян выявлены уже в четырёх странах: Великобритании, Португалии, Испании и США, пишет ABC News. Первым заболевшим в Соединённых Штатах в этом году стал житель Массачусетса, недавно вернувшийся из Канады. Власти отслеживают его контакты, утверждая, что причин для паники нет.

Сегодня утром мужчина из штата Массачусетс попал в изоляцию, после того как у него выявили первый в этом году случай оспы обезьян в США. 

ЭРИКА ШЕНОЙ, врач Общеклинической больницы штата Массачусетс: Команда врачей, думая о пациенте и зная о том, что на этих выходных несколько случаев было обнаружено в Соединённом Королевстве, подошла к постановке диагноза более широко. 

В Великобритании, Португалии и Испании сообщили о необычных кластерах оспы обезьян. Эта информация помогла поставить диагноз мужчине в Массачусетсе, который, по словам врачей, чувствует себя хорошо.

Оспа обезьян чаще встречается в Африке и зачастую передаётся человеку от животных. По словам врачей, пациент из Массачусетса недавно был в Канаде, в районе, где риск заражения оспой обезьян считается невысоким. В прошлом году в США было зафиксировано всего два случая заболевания, оба связали с поездками заболевших. Так что вопрос в том, как же заразился этот мужчина? 

ПИТЕР ЧИН-ХОН, инфекционист Калифорнийского университета: Тот факт, что кто-то заразился оспой обезьян, поехав в Канаду и вернувшись оттуда, свидетельствует о том, что это может быть лишь верхушкой айсберга и, вероятно, есть и другие заражённые, которые не знают, что больны. 

Первоначальные симптомы схожи с симптомами простуды и COVID-19. Зачастую сначала появляются лихорадка и озноб, и только потом проявляются сыпь и гнойное поражение. Обычно заболевание передаётся воздушно-капельным путём или возникает от прямого контакта с телом заражённого человека. 

По словам врачей, заболевший в США и некоторые люди в Европе, у которых также был подтверждён диагноз, это мужчины, которые вступали в интимные отношения с мужчинами. Но, как отмечает доктор Чин-Хон, оспа обезьян может передаваться через любую биологическую жидкость. Уровень смертности для этого штамма болезни составляет меньше 1 процента. Эксперты утверждают, что причин для паники нет, однако мы должны быть готовы.
 
ПИТЕР ЧИН-ХОН: Мы все должны подумать о пандемическом или эпидемиологическом ответе, не только об отдельных случаях, а обо всём этом. Мне кажется, что оспа обезьян является парадигмой для множества других вещей.

В настоящее время власти отслеживают контакты всех, кто мог контактировать с мужчиной из Массачусетса, а Центры по контролю и профилактике заболеваний наблюдают за шестью американцами, которые летели вместе с заболевшим британцем. 

Дата выхода в эфир 19 мая 2022 года.



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