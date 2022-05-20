Мнение: Повесточка в Майнкрафт, или проблемы импортозамещения видеоигр

Читатели пишут: «зашёл посмотреть обучающее издание Майнкрафт. Сразу попадаем на митинг БЛМ, потом заставляют бороться с Талибаном, за мной бегал Джон Льюис всю игру, дальше я встретил Ганди и попал в Лондон 20-го века. Меня заставили агитировать женщин идти голосовать, и в этот момент мне хватило, я ливнул. 10 толерашек из 10».

И действительно, у Микрософт есть пособие для учителей, образовательное издание Майнкрафт. Всё на русском, так что я процитирую рекламу первого урока:

https://education.minecraft.net/ru-ru/discover/active-citizen

Уникальный проект Active Citizen, созданный Minecraft в сотрудничестве с Нобелевским комитетом, представляет новый способ привлечения подрастающего поколения к созданию более мирного мира. Узнайте, как использовать этот прогрессивный мир Minecraft на занятиях и не только…

Вместе с лауреатами Нобелевской премии учащиеся будут решать проблемы и получать новые навыки, а затем научаться привносить свое видение более демократичного и безопасного мира в реальную жизнь на последнем строительном задании в Minecraft…

Ознакомьтесь с другими уроками по равноправию, инклюзивности и экологичности в наборах по предметам.

Вы угадали — в разделе «Равенство и инклюзивность», среди уроков по БЛМ и прочей повесточке, Микрософт предлагает учителям провести урок по идентичности (рекомендуется с 8 лет). Сам урок я не стал закачивать в Майнкрафт, простите, но в описании говорят про гендер и тому подобную содомию. Тут перевести на русский ещё не успели, описание уроков идёт на английском языке:

https://education.minecraft.net/ru-ru/resources/equity-and-inclusion-subject-kit

С одной стороны, ничего принципиально нового тут нет, повесточку вшивают в игры уже давно. Про Одиссею Ассасина, например, я уже рассказывал три года назад:

https://olegmakarenko.ru/1619971.html

Но всё же теперь американцы сделали следующий шаг. Если раньше однополые романы и тому подобную ересь просто включали в игры как часть сюжета, и их можно было более-менее легко пролистывать, то теперь речь идёт про полноценную обучающую программу на основе одной из самых популярных у школьников игр.

Огромное количество учителей в России давно использует Майнкрафт в инициативном порядке. Вот, к примеру, одна из них, в Кемерово:

https://vogazeta.ru/articles/2021/9/15/quality_of_education/18020-v_kemerovskoy_shkole_zapustili_obuchenie_s_pomoschyu_maynkrafta

Таких примеров гораздо больше, просто про них редко пишут, так как для газет подобные новости малоинтересны. А так как Микрософт ещё с 1990-х отлично умеет налаживать тесные связи с чиновниками, мы можем быть уверены, что в некоторых школах обучающие программы от Микрософта всерьёз включали в учебный план. Может быть, включают и сейчас, так как санкции санкциями, а задачу продвигать повесточку Микрософту никто не отменял.

При этом импортозаместить видеоигры — задача в 21-м веке нерешаемая. Игры не взаимозаменяемы, это не сталь и не зерно. Если мы отключимся от мирового рынка игр, мы безнадёжно отстанем и обеднеем, а наши творцы уступят место ворам-копипастерам, как это было с музыкой в позднем СССР.

Что ещё хуже, в России на государственном уровне о проблеме даже не подозревают. Вот сайт нашего Министерства культуры:

https://culture.gov.ru/

Видеоигры там отсутствуют как класс. Потому что российская культура — это крепко спаянная прослойка интеллигентов, которые дружат друг с другом, спят друг с другом, раздают друг другу гранты и награждают друг друга в конкурсах. Эдакий междусобойчик, где кукушка хвалит петуха, петух хвалит кукушку, и всё это — за бюджетные деньги, которые выделяет третья птица, тоже родственница кукушки с петухом.

В этом сообществе людей со светлыми лицами места для видеоигр просто нет, разве что в качестве дешёвого мерча к какому-нибудь фильму от уважаемых людей. Дескать, вот мы сняли очередной убыточный фильм, а бюджет ещё остался, давайте выпустим к фильму фигурки персонажей, майки, кружки, видеоигру какую-нибудь за три копейки.

Если завтра в Минкульт придёт за поддержкой один из нормальных российских игроделов, — я приводил примеры по тэгу «Игры», — на него посмотрят, как на бомжа у ларька с шавермой. «Молодой человек, а вы от кого? Сами пришли? Ну, знаете, у нас сейчас программы поддержки по видеоиграм нет, но в следующем году будут региональные гранты, там по категории “Прочая маловажная дрянь” распределяют 100 тысяч рублей. Вы попробуйте поучаствовать, шанс получить тысяч 20 у вас есть».

Полагаю, тут нужны комплексные меры, причём меры жёсткие. За основу я бы взял китайский опыт, где недавно запретили игры с донатом и содомией:

https://olegmakarenko.ru/2247321.html

А чтобы наше культурное поле не деградировало до уровня бедной периферии, нужно точечно дёргать с Запада лучшие игры — удаляя у них при необходимости ядовитые железы повесточки. Тот же Майнкрафт, к примеру, скопировать совсем несложно: базового контента там довольно мало, так что крепкая команда сделает точную копию за полгода-год.

Ну а что касается «обучающего издания Майнкрафт», то с ним всё прозрачно. Это «обучающее издание» следует добавить в чёрные списки запрещённых ресурсов, — туда же, где лежат «Майн Камфп» и пропагандистские ролики от бородачей. В школах грязной агитации от Микрософта точно не место.