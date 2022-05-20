При нападении с ножом в Норвегии ранены четыре человека

Четыре человека ранены, один из них находится в критическом состоянии, в результате нападения с ножом в провинции Бускеруд на востоке в Норвегии.

«Четыре человека получили ножевые ранения в Нумедале (провинция Бускеруд), один из них находится в критическом состоянии», – отметила телекомпания NRK со ссылкой на местную полицию.

На место нападения на прохожих на улице недалеко от магазина в местности Нумедал немедленно были направлены полицейские, ситуация расценивается как «угрожающая жизни», передает РИА «Новости».

Позднее стало известно, что полиции Норвегии удалось задержать подозреваемого в нападении с ножом.

«Полиция удерживает преступника, который подозревается в том, что напал с ножом и ранил по меньшей мере трех человек в Нумедале (провинция Бускеруд)», – подтвердил мэр местной коммуны Ян Гауте Бьерке.

Мотивы нападавшего пока не известны.

Напомним, месяц назад во Франции мужчина с ножом напал на священника.

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