 

Шойгу заявил о провале попытки ВСУ захватить остров Змеиный

20.05.2022, 12:13, Новости дня
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Попытка украинских войск захватить в канун Дня Победы остров Змеиный обернулась полным провалом, российские военные ликвидировали более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ, за трое суток уничтожены четыре самолета, 10 вертолетов, 30 беспилотников и три катера, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооруженными Силами ликвидировано более 50-ти военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера», – передает его слова РИА «Новости».

Министр добавил, что любые провокации и впредь будут жестко пресекаться.

Шойгу отметил, что Киев терпит поражение и пытается в отдельных районах добиться хотя бы кратковременных успехов.

«Терпя поражение на «земле», киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные», – продолжил министр.

Также, по словам Шойгу, российские войска совместно с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.

«Группировки российских Вооруженных Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», – сказал он.

«Вооруженные Силы Украины, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита», – заключил Шойгу.

Ранее министр обороны сообщил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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