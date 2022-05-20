Ансамбль песни и пляски ЮВО выступил перед медицинским отрядом спецназначения

Концертная бригада ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) выступила перед военнослужащими медицинского отряда специального назначения, выполняющими задачи специальной военной операции в Запорожской области.

В вокальную программу вошли знаменитые отечественные композиции и всемирно известные шлягеры, а также патриотические песни собственного сочинения, отмечается в Telegram-канале Минобороны.

Гастрольный тур ансамбля песни и пляски Южного военного округа проходит в пунктах временной дислокации войск, в ближайшее время артистам предстоит дать еще несколько концертов, в том числе для военнослужащих на передовой.

Напомним, ранее артисты Владимир и Маруся Левкины провели творческую встречу с участниками специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. Бурденко в Москве. Они присоединились к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.

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