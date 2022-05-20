В России выросло собственное производство лекарств и продуктов питания

В очередном выпуске «Сделано в России» – запуск импортозамещающих производств – Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о наращивании производств в сфере импортозамещения.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» выпускает порядка 500 наименований лекарств, в том числе импортозамещающих. За январь-апрель объем производства на 28% превысил прошлогодние показатели за аналогичный период, говорится в докладе ЭИСИ, опубликованном в его Telegram-канале.

Компания «НТ-Пром» планирует создание предприятия по переработке топинамбура. Предполагаемая мощность завода может составить до 500 тонн в год. Из топинамбура планируют вырабатывать инулин – полисахарид, который улучшает микрофлору кишечника, помогает в профилактике диабета и ожирения. Инулин используют и как технологический элемент в производстве молочной и кондитерской продукции, вареных колбас.

Агропромышленное предприятие «Аграм-Юг» – крупнейший российский поставщик маринованных и соленых огурцов. Более 30 лет назад компания «Аграм» начала свою деятельность с сотрудничества с крупнейшими сетями ресторанов и кафе быстрого питания в России. Теперь «Аграм» – предприятие полного цикла, имеющее собственные цеха засолки, переработки и хранения продукции, запатентованную технологию маринада.

Компания «Бипласт» рассматривает возможность выпуска пластиковых крышек типа Guala Pack для упаковок детского питания. В РФ сейчас производителей такой продукции нет, а объемы потребления растут с высокой скоростью.

Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге станет базовой площадкой по изготовлению самолетов «Байкал». «Байкал» станет альтернативой многоцелевому советскому самолету Ан-2. Он успешно завершил аэродромные проверки и совершил свой первый полет в январе. Сейчас формируется производственная программа, предусматривающая поэтапный выход на выпуск 20 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения темпов производства в соответствии с объемом заказов.

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