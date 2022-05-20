Госслужащих обяжут покупать юани и рупии

Постановлением Центробанка от 20 мая 2022 года “О поддержке национального валютного рынка” для ликвидации переизбытка иностранных денежных единиц в резервах вводится мера, принуждающая граждан, работающих в государственном секторе, в обязательном порядке закупать на выбор китайские юани или индийские рупии.

Согласно постановлению, на покупку иностранной валюты у работников бюджетной сферы будут вычитать 1% от доходов. Предположительно сумму выдадут на руки в указанных денежных единицах без права обмена на рубли по курсу ЦБ. Также населению разрешать обменять на юани и рупии наличные доллары и евро.

– Переход на заменители доллара и евро помог существенно укрепить курс рубля, но теперь Центральный банк столкнулся с неожиданной проблемой переизбытка наличных юаней и рупий. По нашим подсчётам их вдвое больше, чем нам нужно для торговли с Китаем и Индией. Поэтому мы вынуждены пойти на необычные меры – заставить граждан выкупать эти две валюты. Не секрет, что ввиду банковских ограничений не у всех россиян есть возможность расплатиться картой, поэтому наличные становятся всё востребованнее, особенно в ходе поездок в Китай или Индию, там можно либо воспользоваться заветными юанями, либо обменять их на доллары и евро, – заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Мера носит временный характер и действует до 1 сентября.

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