 

Стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине

20.05.2022, 9:58, Новости дня
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ применяют истребители Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», – сообщил источник ТАСС.

Ранее китайские СМИ сообщали, что появление Су-57 остановило доминирование США в сфере высокотехнологичных истребителей пятого поколения и стало серьезной угрозой для американцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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