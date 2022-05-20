Стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ применяют истребители Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», – сообщил источник ТАСС.

Ранее китайские СМИ сообщали, что появление Су-57 остановило доминирование США в сфере высокотехнологичных истребителей пятого поколения и стало серьезной угрозой для американцев.

—