 

Профсоюз опроверг слухи по поводу закрытия завода Volkswagen в Калуге

20.05.2022, 9:58, Новости дня
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На это неделе в интернете стала появляться информация, что Volkswagen в конце мая объявит об уходе из России. Сразу же после начала публикаций директор по персоналу на встрече с профсоюзами сообщил, что на данный момент у концерна нет планов ухода с российского рынка, сообщил профсоюз «Единство».

По поводу производственной площадки в Калуге сообщается, что она не находится под санкциями, но по-прежнему не восстановила логистические цепочки, передает kaluganews.com. Помимо этого, с российского рынка уходят компании-поставщики (BASF, SIEMENS и т.д.), являющиеся довольно значимыми для производства. Сообщается, что в данный момент ведется работа по поиску замены поставщиков и оценке рисков.

Также, по заверению руководства, на данный момент не идет обсуждение возможных сокращений. Компания продолжает платить заработную плату в соответствии с законодательством.

Из-за ситуации на Украине ряд автопроизводителей, включая Volkswagen, объявили о приостановке поставок и производства автомобилей в России. В Минпромторге отмечали, что РФ придется, вероятно, попрощаться с некоторыми производителями автомобилей.

Напомним, в апреле «Ведомости» сообщали, что автомобильные заводы немецкого концерна Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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