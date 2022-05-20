Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу укрепляется по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.06 курс доллара снижается на 0,82%, до 61,4 руб., курс евро – до 64,2 руб. (-0,31%), передает РИА «Новости».

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 9,5 коп. и составил 62 руб. Курс евро снизился на 60,5 коп. и составил 63,7975 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в пятницу демонстрирует рост ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи растет на 0,33% – до 2444,57 пункта, индекс РТС – на 0,72%, до 1254,69 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.04.

По состоянию на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2441,56 пункта (+0,2%). Долларовый индекс РТС опускался на 0,26% – до 1242,46 пункта.

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