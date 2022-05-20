 

От загрязнения в 2019 году погибли почти 9 млн человек, установили учёные

20.05.2022, 9:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Комиссия издательства Lancet по загрязнению и здравоохранению в рамках нового исследования установила, что в 2019 году загрязнение окружающей среды вызвало почти 9 миллионов смертей по всему миру, передаёт NBC News. Как отметила корреспондент канала, до сих пор проблему загрязнения мир в целом игнорировал — но теперь он больше не может себе этого позволить.

Крайне отрезвляющую картину по проблеме загрязнения представило свежее научное исследование: как установила комиссия издательства Lancet по загрязнению и здравоохранению, загрязнение в 2019 году стало причиной почти 9 миллионов смертей, то есть вызвало примерно каждую шестую смерть — больше, чем военные действия, терроризм, малярия, ВИЧ и наркотики. 

А подробнее нам об этом расскажет корреспондент NBC News по срочным новостям в области здравоохранения Ария Бендикс, с которой мы выходим на связь. Ария, 9 миллионов человеческих жизней — это, конечно, огромная цифра. Но как загрязнение убивает так много людей, притом что почти никто не обращает на это внимания? 

АРИЯ БЕНДИКС, корреспондент NBC News по срочным новостям в области здравоохранения: Вообще-то учёные кричат об этом на каждом углу уже много лет, однако, к сожалению, в последнее время на нас свалилось много разных кризисов, включая изменения климата и пандемию.

Но сейчас игнорировать эту проблему мы себе позволить уже не можем. Нам известно, что конкретно загрязнение воздуха связано с целым рядом вредных последствий для здоровья: здесь и заболевания почек, и сердечно-сосудистые заболевания, и хронические респираторные инфекции, и рак лёгких — и все они могут приводить к преждевременной смерти. 
 
Но что же можно предпринять, чтобы сократить такую смертность, Ария? Есть ли какие-то защитные меры, которые могут принять люди? 

АРИЯ БЕНДИКС: К сожалению, инструментов у нас для этого не слишком много, и особенно это касается жителей развивающихся стран, которые наиболее сильно страдают от загрязнения воздуха. Можно надевать защитные маски, особенно если человек находится в районе, где были лесные пожары, — в таких местах было бы правильно, выходя на улицу, надевать респиратор N95. Ещё можно установить дома очиститель воздуха. Но лучшее, что можно предпринять, как заявляют учёные, — это отслеживать качество воздуха: если оно низкое, то, быть может, стоит перенести утреннюю пробежку или пикник на другой день. 
 
С нами была Ария Бендикс. Большое Вам спасибо за советы! 

Дата выхода в эфир 18 мая 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07.21 / Обнаружена связь между цветом глаз и склонностью к алкоголизму

07.04.22 / Отослал беременную в деревню и спешно организовал развод: что произошло с женой Буйнова

13.07.21 / Депутат Госдумы попросил россиян сдать портреты Гитлера в ближайшие отделения полиции

07.05.22 / Токсичный оптимизм – Личное мнение

02.03.21 / Мнение: Как выглядит концлагерь «Украина»

15.06.21 / Юрист Михаил Алексеев назвал три ошибки Грачевского, из-за которых его дети и жены не могут претендовать на “Ералаш”

16.05.22 / В Перми суд продлил арест устроившему массовый расстрел студентов

10.09.20 / На Кевина Спейси вновь подали в суд из-за сексуальных домогательств к несовершеннолетним

15.06.21 / Как из обычной веревки сделать очень симпатичный абажур. Форму и размер можно делать разными, получается красиво

27.04.22 / Где и как в Москве перерабатывают вторсырье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика