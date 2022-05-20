От загрязнения в 2019 году погибли почти 9 млн человек, установили учёные

Комиссия издательства Lancet по загрязнению и здравоохранению в рамках нового исследования установила, что в 2019 году загрязнение окружающей среды вызвало почти 9 миллионов смертей по всему миру, передаёт NBC News. Как отметила корреспондент канала, до сих пор проблему загрязнения мир в целом игнорировал — но теперь он больше не может себе этого позволить.

Крайне отрезвляющую картину по проблеме загрязнения представило свежее научное исследование: как установила комиссия издательства Lancet по загрязнению и здравоохранению, загрязнение в 2019 году стало причиной почти 9 миллионов смертей, то есть вызвало примерно каждую шестую смерть — больше, чем военные действия, терроризм, малярия, ВИЧ и наркотики.

А подробнее нам об этом расскажет корреспондент NBC News по срочным новостям в области здравоохранения Ария Бендикс, с которой мы выходим на связь. Ария, 9 миллионов человеческих жизней — это, конечно, огромная цифра. Но как загрязнение убивает так много людей, притом что почти никто не обращает на это внимания?

АРИЯ БЕНДИКС, корреспондент NBC News по срочным новостям в области здравоохранения: Вообще-то учёные кричат об этом на каждом углу уже много лет, однако, к сожалению, в последнее время на нас свалилось много разных кризисов, включая изменения климата и пандемию.

Но сейчас игнорировать эту проблему мы себе позволить уже не можем. Нам известно, что конкретно загрязнение воздуха связано с целым рядом вредных последствий для здоровья: здесь и заболевания почек, и сердечно-сосудистые заболевания, и хронические респираторные инфекции, и рак лёгких — и все они могут приводить к преждевременной смерти.



Но что же можно предпринять, чтобы сократить такую смертность, Ария? Есть ли какие-то защитные меры, которые могут принять люди?

АРИЯ БЕНДИКС: К сожалению, инструментов у нас для этого не слишком много, и особенно это касается жителей развивающихся стран, которые наиболее сильно страдают от загрязнения воздуха. Можно надевать защитные маски, особенно если человек находится в районе, где были лесные пожары, — в таких местах было бы правильно, выходя на улицу, надевать респиратор N95. Ещё можно установить дома очиститель воздуха. Но лучшее, что можно предпринять, как заявляют учёные, — это отслеживать качество воздуха: если оно низкое, то, быть может, стоит перенести утреннюю пробежку или пикник на другой день.



С нами была Ария Бендикс. Большое Вам спасибо за советы!

Дата выхода в эфир 18 мая 2022 года.