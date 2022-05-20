 

Талибы приказали женщинам-ведущим закрывать лица во время эфира

20.05.2022, 9:50, Разное
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Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока «Талибана»* направило афганским средствам массовой информации приказ, чтобы все женщины, появляющиеся в эфире телеканалов, закрывали лица, пишет Evening Standard. Министерство в своём заявлении назвало распоряжение «окончательным и не подлежащим обсуждению».


AP

Руководство движения «Талибан»* приказало всем женщинам-телеведущим и другим женщинам, появляющимся в эфире, закрывать лица, сообщает Evening Standard со ссылкой на телеканал TOLOnews. 

Афганский телеканал сообщил о том, что получил приказ от Министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, которому поручено обеспечивать выполнение постановлений, в том числе распоряжения, чтобы все женщины-ведущие прикрывали лицо во время передач. 

В заявлении, поступившем от ведомства, приказ назван «окончательным и не подлежащим обсуждению». Приказ распространяется на все афганские средства массовой информации. 

Сотрудник одного из местных СМИ, пожелавший сохранить анонимность, опасаясь проблем с властями, подтвердил информацию. По его словам, у каналов просто «нет другого выхода».

Несколько женщин-ведущих уже разместили в социальных сетях фотографии, запечатлев, как ведут программы с закрытыми лицами. Одна из известных ведущих телеканала TOLO Ялда Али разместила видео с маской на лице, подписав его: «Женщину стирают по приказу Министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока».

Как отмечает Evening Standard, в последние недели представители «Талибана» занимают более жёсткую позицию в отношении прав женщин. Так, в начале мая талибы приказали всем женщинам на публике носить одежду, покрывающей фигуру с головы до ног и открывающую только глаза.

В указе говорилось, что женщины должны покидать дом только в случае необходимости, а родственники-мужчины будут подвергаться наказанию за нарушение женщинами дресс-кода, начиная с вызова в суд и заканчивая судебными слушаниями и тюремным заключением.

Лидер движения также издал указ, запрещающий девочкам посещать среднюю школу, отменив предыдущие обещания представителей «Талибана» о том, что девочкам всех возрастов будет предоставлена возможность получить образование.

«Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.



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