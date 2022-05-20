Инопланетяне «отключили ядерное оружие», утверждает бывший офицер ВВС США

По словам бывшего офицера ВВС США, инопланетяне в 1967 году смогли отключить около 10 ядерных зарядов на секретной подземной базе.

Бывший офицер Роберт Салас утверждал, что около 10 ядерных зарядов на сверхсекретной базе ВВС США были «отключены НЛО» в 1967 году. В те годы он был командиром секретной подземной пусковой установки на военно-воздушной базе Мальмстром в Монтане.

Выступая после секретного слушания, проведенного целевой группой по неопознанным воздушным явлениям, он сказал The Sun: «Ядерные ракеты были остановлены НЛО в течение восьми дней, и это все задокументировано, и есть показания свидетелей. Основные свидетели, включая меня, все еще живы и могут дать показания об этом инциденте».

«Без сомнения, я бы дал показания на следствии под присягой и принес бы документацию в виде аудиозаписей, писем и т. д. После инцидента нам сказали не говорить о них, другими словами, было сокрытие. Следственные группы никогда не допрашивали нас о причинно-следственной связи или попытке ее найти, и это держалось в секрете».

В первый день слушаний по теме НЛО в Пентагоне стало известно, что за последние 50 лет, было зарегистрировано 400 случаев наблюдений НЛО. Два чиновника, Рональд Моултри и Скотт Брей, предстали перед подкомитетом Палаты представителей по этому вопросу.

Исследования Скотта Брэя показали, что никаких доказательств присутствия инопланетян обнаружено не было, а заместитель директора военно-морской разведки заявил, что, хотя инциденты не могут быть объяснены, здесь нет ничего, что имело бы инопланетное происхождение.

Брей добавил, что ни один из задокументированных объектов не пытался связаться с американскими пилотами, которые фиксировали наблюдения НЛО с 2004 года.