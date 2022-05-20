 

Кожа на руках будет как у младенца: поможет простая сода

20.05.2022, 8:48, Разное
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Всем хорошо известно то, что на настоящий возраст женщины указывает состояние кожи рук, которая бывает достаточно дряблой и шершавой. Однако специалисты нашли достаточно эффективный способ при помощи которого можно довольно легко исправить эту ситуацию.о

Можно осветлить, очистить и омолодить кожу, а также дополнительно смягчить кутикулу. При этом совершенно не нужно ходить в салоны красоты и выполнять дорогостоящие процедуры. Достаточно только приготовить маску из простых ингредиентов.

Маска для рук

Для приготовления этого средства потребуются довольно простые компоненты, в частности, такие как:

2 ст. л. морской соли (при желании можно заменить каменной); 3 ст. л. пенки или геля для умывания; 2 ст. л. пищевой соды.

Соль перемолоть на кофемолке, а затем перемешать с другими ингредиентами. Смесь должна получиться достаточно густой, как сметана.

Полученное средство наносить на руки от кончиков пальцев и вплоть до локтей. Легко втирать, массируя в кожу, не менее 10 минут. Нужно особое внимание уделить кутикуле. Смыть все хорошо теплой водой.

Такую маску можно делать каждую неделю. Важно все делать аккуратно, чтобы не травмировать кожу.

Если кожные покровы слишком сухие, то можно добавить в маску 1 ст. л. масла оливы. После нанесения нанести увлажняющий крем.



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