Стало известно местоположение задержанного на границе США депутата из Владивостока

Депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков сейчас находится в карантине на территории США, там нормальные условия, сообщил источник в приморском отделении КПРФ.

«Он находится в карантине на территории США. Это не тюрьма для мигрантов. В США есть особенность, что пересекающих границу садят на карантин, там нормальные условия, далее их не депортируют, а выпускают на территорию США. Каменщиков решил уехать туда, не знаю, насовсем ли, но надолго. Это не спонтанное решение», – сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что у депутата есть супруга и дочь, но, предварительно, в США он поехал один.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пересечение границы.

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