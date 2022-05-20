 

Французский волонтер потребовал от Макрона объяснить поставки оружия так называемым неонацистам «Азова»

20.05.2022, 8:35, Новости дня
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Посетивший Украину с гуманитарной миссией экс-военный Адриен Боке призвал французское правительство во главе с президентом Эммануэлем Макроном объяснить, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка «Азов».

«Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?» – передает РИА «Новости» его вопрос со ссылкой на Sud Radio.

По мнению бывшего военного, пользуясь западным оружием неонацисты из «Азова» легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах. Он также предположил, что лично французский лидер осознает неоднозначность сложившейся ситуации.

«Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, Макрон начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов», – подчеркнул Боке.

При этом волонтер добавил, что две трети военных в стране возмущены поставками западного оружия неонацистам из «Азова».

Напомним, на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс продолжается.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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