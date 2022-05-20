Спрогнозировано увеличение доли российского вина на рынке

Доля российских вин на отечественном рынке в 2022 году может вырасти до 70% против 60% годом ранее, говорится в сообщении Роскачества.

«По прогнозам Роскачества, уже в 2022 году соотношение импорта и внутреннего производства вина может измениться, доля российских производителей вырастет с 60 до 70% на фоне сокращения общих объемов импорта», – передает ТАСС сообщение организации.

Как сообщили в организации, на сегодняшний день наиболее активно идет компенсация выпадающих объемов производства игристых вин. По данным ЕГАИС, в январе – апреле 2022 года было произведено на 24% этого типа винодельческой продукции больше, чем в аналогичный период годом ранее. В Роскачестве также отметили, что в 2021 году доля импорта вина и игристого вина в общем объеме российского рынка составляла порядка 40%. В Россию, по данным Федеральной таможенной службы, было ввезено порядка 295 млн литров тихих вин и более 75 млн игристых.

В категории тихих вин соотношение объемов собственного производства и импорта составило примерно 50 на 50, в игристых винах доля российской продукции на рынке существенно выше – две трети потребности рынка в объемах такой продукции закрывают российские компании.

«Если рассматривать импорт из недружественных стран, наиболее высока доля поставок в категории игристых вин. Только на три страны ЕС – Италию, Испанию и Францию приходится более 95% объемов поставляемого в страну игристого вина (свыше 72 млн литров)», – отмечается в сообщении. По данным Роскачества, в категории тихих вин поставки из недружественных стран, включая Евросоюз, а также США, Австралию и ряд других, составили 66% от общего объема ввоза вина в Россию.

«Эксперты Роскачества не ожидают полной остановки импорта из стран Евросоюза в ближайшее время. Причиной могут быть только ответные меры РФ на недружественные действия других стран. В любом другом случае поставки продолжатся, российские импортеры и торговые сети меняют схемы работы, логистические маршруты, но обеспечивают наличие товара на полках. Тем не менее, в долгосрочной перспективе российскому виноделию предстоит заместить существенный объем импортного вина», – приводятся в сообщении слова директора департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой.

По ее словам, для этого есть ряд предпосылок. Так, закладка молодых виноградников в период с 2017 года, благодаря дотациям Минсельхоза России, заложила основу для роста урожайности. «Это уже тот объем сырья, на который рынок может рассчитывать – порядка 15 тыс. га. При этом, российским виноделам необходимо планировать производство, учитывать структуру импорта, чтобы лучше понимать потребности покупателя», – считает Буняева.

По оценкам аналитиков Роскачества, основной объем в производстве вина в РФ занимают полусладкие вина – более 55%. Тогда как в импорте из недружественных стран основную долю (более 70%) занимают сухие вина. Также значимый объем в импорте занимают полусухие вина – более 14%.

«Российским производителям стоит активнее выходить на рынок сухих и полусухих вин. В современной торговле это наиболее востребованная платежеспособной аудиторией категория вина. Не стоит забывать, что выпадающий объем импорта из недружественных стран может быть частично компенсирован поставками из стран ближнего зарубежья, в том числе стран ЕАЭС, логистика с которыми гораздо проще, а проблем с платежами нет», – добавила Буняева.

Ранее российские игристые вина победили импортные в исследовании Роскачества.

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