 

Олег Тиньков открыл шашлычную в Лондоне

20.05.2022, 8:31, Разное
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Российский предприниматель Олег Тиньков инвестировал деньги от продажи своей доли в «Тинькофф-банке» в открытие шашлычной «У Олега» вблизи лондонского вокзала Паддингтон.

Здесь англичане смогут полакомиться высококачественным мясом на углях в кредит.

Шашлык Азовец от ТиньковаВ меню новой шашлычной – соевое мясо, свинина и сало в шоколаде, однако в ближайшее время Тиньков намерен расширить ассортимент. Пока предприятие не получило лицензию на найм новых сотрудников, экс-банкир будет обслуживать клиентов самостоятельно.

Покупатели, у которых с собой нет денег, смогут в течение трёх минут оформить кредит на приобретение мясного продукта, для чего им потребуется только паспорт. Также шашлык можно будет заказать онлайн через компьютер или мобильное приложение, и тогда сотрудник шашлычной привезёт его в течение пяти дней.

– Мне не впервой начинать бизнес с нуля. Было пиво, были пельмени, был банк. Теперь вот выхожу на новый уровень. Шашлык – это всё-таки вершина кулинарного искусства, тем более что здесь, в Лондоне, это блюдо считается экзотикой. Наша продукция очень востребована: в первый же день нас посетил Борис Джонсон и купил соевый шашлык, а Елизавета II сделала онлайн-заказ свиного шашлыка «Азовец» с доставкой в Букингемский дворец. Думаю, скоро наша капитализация превысит миллиард, – заявил Олег Тиньков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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