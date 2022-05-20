Экономист спрогнозировал курс рубля после снятия валютных ограничений

После снятия Банком РФ ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально – для этого нужны перемены в отношении экспортеров, выразил мнение ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Ранее Банк РФ уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», – приводит мнение аналитика ПРАЙМ.

Сыроваткин напомнил, что спрос на доллары и евро выше, чем на любые другие валюты, вместе взятые. Возобновления импорта в прежнем объеме, которое могло бы подстегнуть спрос, пока тоже не происходит. Поэтому, считает аналитик, сейчас возможны лишь незначительные колебания курса, однако они станут серьезнее, если будет снижена норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Если такая норма сократится на 20-30% в долларовом выражении, мы вполне можем увидеть американскую валюту дороже 80 рублей, считает эксперт.

Накануне ЦБ частично снял ограничения продажи наличной иностранной валюты физлицам. Так, российские банки с 20 мая могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту, за исключением евро и долларов, для которых особый порядок продажи сохранится до 9 сентября.

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