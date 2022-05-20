 

Экономист спрогнозировал курс рубля после снятия валютных ограничений

20.05.2022, 7:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После снятия Банком РФ ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально – для этого нужны перемены в отношении экспортеров, выразил мнение ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Ранее Банк РФ уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», – приводит мнение аналитика ПРАЙМ.

Сыроваткин напомнил, что спрос на доллары и евро выше, чем на любые другие валюты, вместе взятые. Возобновления импорта в прежнем объеме, которое могло бы подстегнуть спрос, пока тоже не происходит. Поэтому, считает аналитик, сейчас возможны лишь незначительные колебания курса, однако они станут серьезнее, если будет снижена норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Если такая норма сократится на 20-30% в долларовом выражении, мы вполне можем увидеть американскую валюту дороже 80 рублей, считает эксперт.

Накануне ЦБ частично снял ограничения продажи наличной иностранной валюты физлицам. Так, российские банки с 20 мая могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту, за исключением евро и долларов, для которых особый порядок продажи сохранится до 9 сентября.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07.20 / Исследователи оцифровали более 140 тысяч засекреченных документов времен оккупации Киева

15.04.22 / В Севастополе предложили увековечить память о крейсере «Москва»

01.04.21 / «Адмирал Горшков» поразил воздушные цели условного противника в Баренцевом море

11.02.22 / Тимошенко назвала четыре причины, из-за которых большая война России против Украины вряд ли начнется

18.07.20 / S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне

06.09.21 / Шойгу рассказал о возможных районах строительства новых городов в Сибири

12.09.21 / В России в тайге разбился самолет с 16 людьми на борту

22.04.21 / В Украину 23 апреля доставят партию вакцины AstraZeneca – Степанов

30.09.20 / Маас – отравление Навального — проблема для всего международного сообщества

26.06.20 / Роспотребнадзор посоветовал оставить на удаленке сотрудников из группы риска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика