Военкор Апачев написал песню о победе над нацбатом «Азов» в Мариуполе
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Военный корреспондент Аким Апачев написал и вместе Дарьей Фрей исполнил песню о победе над нацбатом «Азов» в Мариуполе и освобождении «Азовстали».
Автор военкор Аким Апачев и Дарья Фрей – «Пливе кача» (Плывет утка, девки хороводят, в «Азовстали» демонов хоронят.)
Отдельно стоит отметить, что первая строчка песни, исполняемой на украинском языке, отсылает к закарпатской траурной народной песне «Пливе кача по Тисині», которую в 2014 году после переворота в Киеве использовали как реквием по погибшим участникам Майдана.
Пливе кача, дівки хороводять,
В «Азовсталi» демонiв хоронять.
Серед степу палахала хата,
Богоматiр родить немовлято.
Хто там старший серед полонених?
Руш попереду, руки за голову!
Розгорнися, сідай – дозволено.
Є розмова с холоду в полум’я
Вісім рокiв минуло вироком
Що тепер менi скажешь, Iроде?
Де ховати вас всiх могилами?
Що робитимуть ваши сiроти?
Я стояв тут, стою тут i досi я.
Як тобi ця нова Новоросiя?
Я не просив до вашого острову –
Ти мене винудив пострiлом.
В цьому полум’ї втратили розуму.
Як тобi цi полаючi послiди,
Окровавленi досвiдом?
Чи ти встиг помолитися Господу?
Пливе кача, дівки хороводять,
В «Азовсталi» демонiв хоронять.
Серед степу палахала хата,
Богоматiр родить немовлято.
Понад морем сонце за хмарами.
Чуешь ZOV – загарматило мороком
То «калiбри» летять примарами,
Лiкарями українства хворого.
Врачувати iде Україною
Чумний доктор зi своми рекрутами.
В «Азовсталi» червоно калиною,
Знову травень кровить Марiуполем.
Мое мiсто Марiї зi звичкою
Зустричає Георгiвськой стрiчкою.
Богоматiр зi свiчкою
Дочекалася сина у вiдчаї.
Роскажи тому ляху про москаля,
Передай йому кожне слово:
Це мій дім, це мій Крим, це моя земля.
Я також забираю мову!
Пливе кача, дівки хороводять,
В «Азовсталi» демонiв хоронять.
Серед степу палахала хата,
Богоматiр родить немовлято.
Перевод на русский:
Плывет утка, девки хороводят,
В «Азовстали» демонов хоронят.
Среди степи пылала хата,
Богоматерь рождает младенца.
Кто там старший среди пленных?
Иди впереди, руки за голову!
Развернись, садись – разрешено.
Есть разговор из холода в пламя.
Восемь лет прошло как приговор.
Что теперь мне скажешь, Ирод?
Где хоронить вас всех могилами?
Что будут делать ваши сироты?
Я стоял здесь, и стою здесь до сих пор,
Как тебе эта новая Новороссия?
Я не просился к вашему острову –
Ты меня вынудил выстрелом.
В этом пламени утратили разум.
Как тебе эти пылающие остатки,
Окровавленные опытом?
Успел ли ты помолиться Господу?
Плывет утка, девки хороводят,
В «Азовстали» демонов хоронят.
Среди степи пылала хата,
Богоматерь рождает младенца.
Над морем солнце за тучами.
Слышишь ZOV – загромыхало мраком
Это «калибры» летят призраками,
Врачами больного украинства.
Лечить идет по Украине
Чумный доктор со своими рекрутами.
В «Азовстале» красно калиной,
Снова май кровит Мариуполем.
Мой город Марии по привычке
Встречает Георгиевской лентой.
Богоматерь со свечой
Дождалась сына в отчаянии.
Расскажи тому ляху о москале,
Передай ему каждое слово:
Это мой дом, это мой Крым, моя земля.
А еще я забираю мову!
Плывет утка, девки хороводят,
В «Азовстали» демонов хоронят.
Среди степи пылала хата,
Богоматерь рождает младенца.
В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков, и процесс сдачи в плен продолжается.
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В российском оборонном ведомстве подчеркивают, что проводимая Вооруженными силами РФ спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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