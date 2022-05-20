 

Минздрав Перу предупредил об угрозе заражения людей оспой обезьян

20.05.2022, 5:48, Новости дня
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Минздрав Перу объявляет предупреждение о санитарной угрозе в связи с ростом заболеваемости людей оспой обезьян в Европе и некоторых странах Америки, в самой стране пока не выявлено случаев заражения, сообщил глава ведомства Хорхе Лопес.

«Мы объявляем предупреждение с завтрашнего дня (с 20 мая), на самом деле объявление уже сделано. У нас в стране до сих пор нет ни одного случая [заражения человека оспой обезьян], но предупреждение объявлено, чтобы предотвратить любые случайности», – приводит ТАСС слова чиновника, которого цитирует официальный правительственный вестник, издание El Peruano. Как отметил министр, решение о закупке вакцин пока не принималось, ведется постоянный мониторинг населения.

Ранее первый случай заражения человека оспой обезьян выявили во Франции. В четверг первые случаи заражения жителей оспой обезьян выявили в канадском Монреале. В тот же день Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе для недопущения завоза оспы обезьян в Россию. Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему.

Напомним, 7 мая инфицирование человека редкой оспой обезьян выявили в Британии. Британское агентство по безопасности в области здравоохранения предположило, что зараженный мог подхватить инфекцию при посещении Нигерии.

Весной в Европе выявили необычно много случаев заражения людей оспой обезьян: более 40 инфицированных в Испании и Португалии. Недавно случаи были выявлены также в США. Инфекция не считается высококонтагиозной, для ее передачи требуется тесный контакт.

Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания, особенно на лице, и распространяться на другие части тела.

Напомним, в августе прошлого года глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов предупреждал о возможности вспышки выращенной в лаборатории оспы. «Причем оспа – это не COVID, не [вирус] Зика, не [лихорадка] Эбола – это самый смертельный вирус на планете», – подчеркнул эксперт.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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