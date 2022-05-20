 

Пушков подсказал Западу способ избежать нехватки еды и энергоресурсов

20.05.2022, 5:48, Новости дня
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Странам Запада надо было дать Москве гарантии безопасности, а не пытаться душить Россию санкциями, тогда не было бы никакого кризиса – ни энергетического, ни пшеничного, выразил уверенность сенатор Алексей Пушков.

«Надо было дать гарантии безопасности России, а не пытаться душить ее санкциями. И не было бы никакого кризиса – ни энергетического, ни пшеничного. Вместо этого, увлеченные игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету «проглядели», что глобализация – это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада. А теперь с удивлением это обнаруживают», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе. В начале мая министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила об угрозе начала сильнейшего голода в мире со времен Второй мировой из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.

В прошлый четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения в адрес РФ в продовольственном кризисе, подчеркнув, что киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства, а попытки РФ согласовать открытие гуманитарных коридоров игнорируются.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации РФ на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Глава МИД РФ подчеркивал, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.

Тогда же секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ситуация на мировом рынке продовольствия за последние два года осложнилась из-за ошибок в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран. Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из РФ и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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