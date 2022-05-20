Мнение: РМ-11. Почему русским не нравится в России?

Для классификации видосов ввожу сокращение РМ – Русская Ментальность. Под ней будут теперь собраны все мои рассказы-размышления о психологии русской нации, о ее специфике, в частности, о том, что мешает нам всем жить и развиваться.

Сегодня начнем (!) обсуждение новой крайне богатой темы – и одновременно зайдем за флажки, вступим на табуированную территорию: попробуем препарировать русскую “любовь к Родине”.

Насколько она действительно искренняя? Насколько сами люди в это верят? Не является ли для России и русских “любовь к Родине” – навязанным конструктом, который общество и государство совместно вбивают в массы, начиная с детского сада – но все же раз за разом терпит неудачу?

Сегодня у нас в фокусе – вековое отношение Европы к России: чувство очень простое и понятное, которое, однако, мало кто из русских реально способен постичь.

Предыдущие видео на эту тему:

РМ-1. Чем мы больны – https://youtu.be/ubU_M3RISrc

РМ-2 Как мы здесь оказались – https://youtu.be/IHwy_QaEyLI

РМ-3. Дедовщина – https://youtu.be/J2_6VvuPIwM

РМ-4. Русский Кавказ – https://youtu.be/PB9kE6380Qg

РМ-5. Неполиткорректно о Кавказе – https://youtu.be/ubtZrbC-Kns

РМ-7. Хрущев-кукурузник – https://youtu.be/rOWqW_PHhPI

РМ-8. Кавказ – рассказ психиатра – https://youtu.be/RZjw1k6Cc3Q

РМ-9. Почему в России любят доносы – https://youtu.be/noH9DkeaIpI

РМ-10. Русское начальство – https://youtu.be/5aQ5WuJzklo