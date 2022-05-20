Мнение: РМ-11. Почему русским не нравится в России?
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Для классификации видосов ввожу сокращение РМ – Русская Ментальность. Под ней будут теперь собраны все мои рассказы-размышления о психологии русской нации, о ее специфике, в частности, о том, что мешает нам всем жить и развиваться.
Сегодня начнем (!) обсуждение новой крайне богатой темы – и одновременно зайдем за флажки, вступим на табуированную территорию: попробуем препарировать русскую “любовь к Родине”.
Насколько она действительно искренняя? Насколько сами люди в это верят? Не является ли для России и русских “любовь к Родине” – навязанным конструктом, который общество и государство совместно вбивают в массы, начиная с детского сада – но все же раз за разом терпит неудачу?
Сегодня у нас в фокусе – вековое отношение Европы к России: чувство очень простое и понятное, которое, однако, мало кто из русских реально способен постичь.
Предыдущие видео на эту тему:
РМ-1. Чем мы больны – https://youtu.be/ubU_M3RISrc
РМ-2 Как мы здесь оказались – https://youtu.be/IHwy_QaEyLI
РМ-3. Дедовщина – https://youtu.be/J2_6VvuPIwM
РМ-4. Русский Кавказ – https://youtu.be/PB9kE6380Qg
РМ-5. Неполиткорректно о Кавказе – https://youtu.be/ubtZrbC-Kns
РМ-7. Хрущев-кукурузник – https://youtu.be/rOWqW_PHhPI
РМ-8. Кавказ – рассказ психиатра – https://youtu.be/RZjw1k6Cc3Q
РМ-9. Почему в России любят доносы – https://youtu.be/noH9DkeaIpI
РМ-10. Русское начальство – https://youtu.be/5aQ5WuJzklo
Источник: Размышления вольного социолога
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