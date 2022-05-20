 

Мнение: Коротко по Украине. 19.05.2022

20.05.2022, 5:03, Разное
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Коротко по Украине. 19.05.2022

1. Мариуполь.
Продолжается капитуляция остатков мариупольской группировки на «Азовстали». К вечеру 19 мая в плен сдалось свыше 1800 солдат и офицеров противника. Это крупнейшие потери пленными для ВСУ с 2014 года. Процесс продолжается. Над военными преступниками уже готовится проведение трибунала.

2. Запорожье.
На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе—Великая Новоселовка без существенных изменений. Позиционные бои.

3. Угледар.
Бои в районе Новомихайловки и Угледара. Существенного продвижения на этом направлении нет.

4. Марьинка.
Позиционные бои в поселке продолжаются. Существенного продвижения в поселке нет.

5. Авдеевка.
Бои в районе Новоселки-2 и Новобахмутовки, а также на окраинах Нью-Йорка. Противник интенсивно обстреливает Ясиноватую.

6. ЛНР.
Успешно развивается наступление в районе Попасной. Войска взяли Троицкое к северу от Светлодарска. К западу от Попасной ведут бои за Пилипчатино.
ЧВК «Вагнер» взяла Триполье, а десантники — Владимировку, подойдя практически вплотную к Соледару. Также взяты поселки Дружба и часть Новой Каменки. Трасса Соледар—Лисичанск с этого направления уже подвергается огневому воздействию.
Угроза оперативного окружения всей северодонецкой группировки нарастает. Сам Северодонецк штурмуют с трех сторон. Подтверждено взятие поселка Щедрищево на окраинах Северодонецка.

7. Изюм.
Бои в районе Красного Лимана, где под угрозой окружения находится до 1200-1500 солдат противника. Также идут тяжелые бои в лесном массиве рядом с Долгеньким. Противник оказывает упорное сопротивление в районе Приволье и Светлогорска.

8. Харьков.
ВС РФ оттеснили противника от границы в районе поселка Терновое и снова вернули его под контроль. Есть сообщения о боях за поселок Рубежное к юго-западу от Волчанска. Также усилились удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской области в качестве ответа на обстрелы приграничных поселков в Белгородской и Курской областях.

9. Николаев.
Без существенных изменений на николаевском, криворожском и никопольском направлениях.

10. Одесса.
Без существенных изменений. Противник продолжает болтать про угрозу десанта и проводит разведку в направлении острова Змеиный.
Ведутся восстановительные работы на поврежденном железнодорожном мосту в Затоке, который имеет стратегическое значение.

https://t.me/boris_rozhin/49523 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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