Медведев заявил, что РФ не будет экспортировать продовольствие в ущерб себе

Россия не будет поставлять продовольствие на экспорт в ущерб собственному рынку, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты. И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан РФ – дело святое», – написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что «никто еще не собирал урожай в телевизоре и интернете – для этого нужны поля и сельхозтехника, удобрения и руки, привыкшие сеять и убирать хлеб, а не подписывать дурацкие решения».

По его словам, РФ все это умеет и имеет все возможности, чтобы продовольствие было и у других стран. Он попросил не мешать РФ работать в этом направлении.

Политик отметил, что РФ «готова свои обязательства выполнять в полном объеме, но и от торговых партнеров ждет содействия, в том числе на международных площадках».

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